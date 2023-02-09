華信航空最後一架ERJ告別台灣 至巴基斯坦服役

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華信航空最後一架ERJ型飛機9日告別台灣，從松山機場飛離，將飛往巴基斯坦繼續服役。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）華信航空最後一架ERJ型飛機，今天告別台灣，將飛往巴基斯坦繼續服役。

華信航空發布新聞稿，2007年自巴西引進8架ERJ-190噴射客機（簡稱E190），2015年開始陸續退役，最後一架編號B16827飛機，今天上午從松山機場飛離台灣，華信員工及航空迷們都依依不捨。

華信航空說，航空迷暱稱E190機型為空中小精靈，擁有104個座位數，外觀是流線型，客艙有寬敞空間，受旅客喜愛。

華信航空指出，最後一架離開台灣的E190，今天先空渡至仁川國際機場後再續飛山東濟南機場，最後飛往巴基斯坦繼續服役。

E190總機師張天柱及首批赴瑞士維修培訓的協理林奎安都對E190離開台灣表達不捨，空服經理陳怡如說，華信航空ERJ曾翱翔亞洲及穿梭台灣各機場，留下許多美好回憶。

華信航空在FB臉書舉辦「獻給粉絲/忠實旅客/航空迷的感恩回饋」溫馨活動，即日起至2月12日晚上11時59分，只要在華信粉絲頁上傳與ERJ的回憶照，寫下想對ERJ說的話，並公開分享貼文，就有機會獲得珍藏絕版的華信航空ERJ飛機模型。

華信航空預計2月15日於粉絲團公告中獎者名單。（編輯：管中維）1120209