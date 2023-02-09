更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

推廣台灣咖啡 40沖煮達人3月決戰台中市民廣場

2023/2/9 16:00（2/9 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，台中市的賽事9日登場，選手於配豆後沖煮出口感最佳的咖啡。中央社記者趙麗妍攝 112年2月9日
2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，台中市的賽事9日登場，選手於配豆後沖煮出口感最佳的咖啡。中央社記者趙麗妍攝 112年2月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中9日電）2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，將舉辦5場賽事，自240名參賽者選出40人，3月25、26日決賽，比賽採用台灣咖啡豆，透過賽事推廣台灣的咖啡沖煮文化。

為推廣台灣咖啡豆，朝森國際有限公司舉辦2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」，賽事獲得農委會水保局南投分局與台中市經發局支持，5場賽事將依序在台中、南投、嘉義等地的5家咖啡廳舉辦，每場將選出8名選手進入決賽。

台中市的賽事今天在尋品．旬品咖啡登場。主辦單位接受媒體聯訪表示，賽事規定，選手必須將進口豆、台灣豆進行配比，沖煮後，評審透過盲測方式進行評選；比賽選用的台灣咖啡豆來自嘉義縣阿里山區與雲林古坑地區，希望透過比賽交流，讓更多人認識咖啡沖煮技巧，也認識台灣咖啡的魅力。

評審表示，咖啡主要評比項目為風味、酸值、甜感、整體的平衡感。

總決賽將於3月25、26日在台中市民廣場舉辦，希望透過賽事，讓咖啡文化更深入生活，推廣台灣的咖啡沖煮文化。（編輯：陳仁華）1120209

2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，台中市的賽事9日登場，選手必須將進口豆、台灣豆進行配比，沖煮後由評審透過盲測方式進行評選。中央社記者趙麗妍攝 112年2月9日
2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，台中市的賽事9日登場，選手必須將進口豆、台灣豆進行配比，沖煮後由評審透過盲測方式進行評選。中央社記者趙麗妍攝 112年2月9日
#台灣
#台中市
#城市沖煮賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族