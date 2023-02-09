推廣台灣咖啡 40沖煮達人3月決戰台中市民廣場

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2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，台中市的賽事9日登場，選手於配豆後沖煮出口感最佳的咖啡。中央社記者趙麗妍攝 112年2月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」號召咖啡沖煮達人，將舉辦5場賽事，自240名參賽者選出40人，3月25、26日決賽，比賽採用台灣咖啡豆，透過賽事推廣台灣的咖啡沖煮文化。

為推廣台灣咖啡豆，朝森國際有限公司舉辦2023 KINGSHIP「城市沖煮賽」，賽事獲得農委會水保局南投分局與台中市經發局支持，5場賽事將依序在台中、南投、嘉義等地的5家咖啡廳舉辦，每場將選出8名選手進入決賽。

台中市的賽事今天在尋品．旬品咖啡登場。主辦單位接受媒體聯訪表示，賽事規定，選手必須將進口豆、台灣豆進行配比，沖煮後，評審透過盲測方式進行評選；比賽選用的台灣咖啡豆來自嘉義縣阿里山區與雲林古坑地區，希望透過比賽交流，讓更多人認識咖啡沖煮技巧，也認識台灣咖啡的魅力。

評審表示，咖啡主要評比項目為風味、酸值、甜感、整體的平衡感。

總決賽將於3月25、26日在台中市民廣場舉辦，希望透過賽事，讓咖啡文化更深入生活，推廣台灣的咖啡沖煮文化。（編輯：陳仁華）1120209