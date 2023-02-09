情人節賞台灣燈會 完成任務拿遊程套票

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（中央社記者余曉涵台北9日電）台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，交通部觀光局今天說，旅客在這個週末遊台灣燈會參加活動，有機會拿到遊程套券、下午茶套券等多樣好禮。

今年台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，交通部觀光局今天發布新聞稿表示，特別與情人節活動串聯，推出一系列線上線下活動，中央展區現場活動共有3項分別為2月11日舉辦「I LOVE U TOUR 創意燈謎活動」，與2月12日「喔熊轉盤好運兔U」活動。

觀光局表示，民眾在現場完成指定任務就有機會獲得遊程套券、下午茶套券、咖啡提貨卡、KTV歡唱折價券等多樣好禮，還能在應援告白咖啡隔熱杯套上寫下浪漫情話，送給心儀的對象。

另外，觀光局指出，在歡樂派對燈區，2月14日情人節當日於燈區參加快閃活動現場5秒情話大聲說，即可得到限量紀念小物。

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觀光局說，旅客平日也可以利用尋找白兔先生APP集章活動，蒐集燈組中的白兔先生，就可至歡樂派對燈區兌換處兌換「大展虹兔」小提燈，每天限量送完為止。

觀光局指出，除了實體活動外，台灣燈會展期期間還可以參加「與喔熊解FUN元宵 兔gether打卡搖紅包」活動，民眾透過手機拍攝主燈「玉兔壯彩」、副燈「蟠龍獻瑞」、「從心出發」、「躍動未來」，以及前往6大主題燈區內指定燈藝作品，完成集點任務就可以猜燈謎、搖紅包、抽住宿券、超商禮券與LINE POINT點數等。（編輯：卞金峰）1120209