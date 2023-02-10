黃偉哲籲常態規劃打新冠疫苗時程 王必勝允研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市長黃偉哲（右5）與中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（右4）10日會面，黃偉哲建議常態規劃COVID-19疫苗施打時程；王必勝當場表達贊同可行，中央將研議。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，台南市長黃偉哲與中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天會面，黃偉哲建議常態化規劃疫苗施打時程。王必勝對此贊同，表示中央將研議。

黃偉哲與王必勝、衛福部疾管署副署長莊人祥等人今天在台南市永華市政中心會面，討論未來相關防疫問題。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，會中黃偉哲建議中央常態化規劃COVID-19疫苗施打時程，讓民眾接種時不會混淆；王必勝當場表達贊同可行，中央將研議。

另外，疫苗種類多樣且追加劑次不易辨識，台南市府也建議中央可於民眾就醫時提供疫苗接種相關提醒，以及設計老人簡易辨識劑次等方法，提升疫苗涵蓋率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，目前台南市政府擬定4大疫苗催打策略，包含針對目標族群主動出擊、推動獎勵措施、人流聚集處設站施打及進駐職場提供接種服務。

黃偉哲指出，因應防疫政策與口罩逐步鬆綁，市府將持續推動疫苗接種服務；另外，防疫措施鬆綁可能引起其它呼吸道傳染病（流感、類流感）及腸道傳染病（腸病毒）快速升溫，市府也將落實健康管理與監測、環境清消，維護市民健康。（編輯：戴光育）1120210