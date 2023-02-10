租約問題解決 家樂福愛河店19日不關了

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（中央社記者曾智怡台北10日電）家樂福愛河店原公告將於2月19日停業，昨天突然撤下停業公告，引發網友熱議。家樂福今天表示，經與地主豐邑建設多次交換意見，雙方同意愛河店繼續營業，包括商店街承租廠商均如常提供服務。

家樂福透過新聞稿表示，原本因租約到期，家樂福愛河店公告將結束營業，但因訊息揭露之後，許多消費者紛紛在社群媒體留言、或到愛河店內親自表示不捨，地主豐邑建設得知後，與台灣家樂福總公司多次交換意見，在充分體恤民意的共識下，雙方同意再續約讓愛河店繼續營業。

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家樂福強調，將回饋支持家樂福的顧客，共同協力促進在地商圈的繁榮，也感謝豐邑建設的大力支持，並承諾持續提供最佳的商品、最優惠的價格及最在地的服務；即日起愛河店維持正常營業狀態，包括商店街所有承租廠商如常營運。

台灣家樂福自首家分店的大順店於1989年在高雄市開幕營業後，已在台灣深耕35年，目前在高雄市有9家量販店及17家超市店，希望未來在強化在地採購及在地消費的經營策略下，配合政府相關單位，繼續專注經營所有分店與在地商圈共榮，並發展家樂褔在地的工作夥伴。（編輯：翟思嘉）1120210