實驗教育生研究彈跳光點 奪台灣國際科展最大獎

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2023年台灣國際科學展覽會10日頒獎，最大獎「青少年科學家獎」由邱達夫（左起）、潘冠竹、蓋伊（Tiffani Gay）拿下。中央社記者陳至中台北攝 112年2月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）2023年台灣國際科學展覽會今天頒獎，非學校型態實驗教育學生（自學生）邱達夫在浴室獲得靈感，研究彈跳光點的反射曲線，拿下最大獎「青少年科學家獎」。

今年台灣國際科展「青少年科學家獎」，國內獎項由邱達夫（數學科）、師大附中學生潘冠竹（生物化學科）獲得；國外獎項，由來自美國的蓋伊（Tiffani Gay）拿下。

邱達夫的題目是「彈跳光點之無限反射曲線存在性研究」，他運用反射曲線的角度性質，提出一個滿足無限彈跳的充分條件。他說，撞球是一個可能的應用方向，也可用在雷達、傳輸管線設計等。

邱達夫從國小就開始自學，日前已透過特殊選才錄取清華大學數學系。他表示，自學身分讓他的創意發想途徑與一般學生不同，這次的題目就是在浴室中觀察水面而「靈光乍現」；另外，他也有更多自由調配的時間，能把更多精力放在實驗上。

潘冠竹的題目是「探討神經細胞特異性磷酸化PaxillinS119的進核機制與其對RNA剪接的調控」，他在實驗中發現，銜接蛋白特異性磷酸化S119位點不僅具有調控RNA（核糖核酸）剪接因子的作用，甚至可降低細胞分化，進一步影響到神經細胞軸突的成熟。

潘冠竹也已透過特殊選才錄取台灣大學生命科學系，繼續往科學之路邁進。他指出，這次科展作品屬於基礎研究，目前還看不出生活中的應用方向，但希望能在神經發育、型態可塑性及神經老化等領域，做出一些貢獻。

國外的青少年科學獎由蓋伊（Tiffani Gay）獲得，她將多個光達（LiDAR）模組環狀排列，製作頭戴輔具，協助視障者測量方位及距離，並以震動及觸覺輔助提示，行走時更能避開障礙物。

蓋伊說，她很想將這項研究商品化，目前已在找尋投資者。這次到台灣參加科展，結交了許多朋友，也參觀了台北市立動物園，留下深刻印象。（編輯：戴光育）1120210