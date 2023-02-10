幫客運業解決駕駛荒 每人最高逾12萬元補助續辦

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）公路總局去年祭出每人最高新台幣12萬2100元補助，幫客運業解決駕駛荒，招募到400多人。公路總局今天說，今年持續提供不低於去年的補助，初步規劃獎助金方式，3月公布方案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公共運輸旅客大量流失，客運業也面臨駕駛人力不足，業界估全台缺額上千人。

交通部公路總局發布新聞稿，為協助公路客運業者招募（留住）駕駛，去年辦理「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，到目前已新增492名駕駛投入客運服務的行列。

公路總局說，今年研議繼續幫客運業招募駕駛，補助內容將不低於去年的方案，初步規劃將以提供獎助金方式，發給客運公司僱用新進及回任的駕駛人，預計3月中旬提出具體補助方案。

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公路總局協助客運業招募駕駛的留才方案有多項補助，經客運業者僱用擔任駕駛達3個月，駕駛訓練費用（小客車升大客車1萬4500元，大貨車升大客車1萬3500元）由政府全額補助；訓練期間，還可獲發生活津貼每天850元（公路總局及業者分攤各半），減輕訓練期間的經濟負擔，達到育才目的，後續受僱達6個月及1年時，再發給穩定就業獎勵金各3萬元，加強人才留用，駕駛人最高可受補助12萬2100元。

公路總局說，各地方政府針對所管轄的市區公車業者也有相關配套作為，例如去年雙北市政府即透過運價調整，要求客運業者應對所屬駕駛人加薪6000元；遊覽車或機關、學校、團體交通車業務缺工部分，交通部也已核定放寬逾65歲至68歲間回任駕駛人的限制。（編輯：管中維）1120210