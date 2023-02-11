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台南行動醫院全民健檢起跑 增咀嚼吞嚥評估量表

2023/2/11 10:42（2/11 11:31 更新）
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112年度台南市「行動醫院－全民健檢」11日起跑，台南市長黃偉哲（前右）上午前往安南區溪心里活動中心會場量血壓，呼籲市民踴躍參加健檢，早期發現、早期治療。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月11日
112年度台南市「行動醫院－全民健檢」11日起跑，台南市長黃偉哲（前右）上午前往安南區溪心里活動中心會場量血壓，呼籲市民踴躍參加健檢，早期發現、早期治療。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市長黃偉哲今天宣布112年度台南市「行動醫院-全民健檢」起跑，且增加經過2年試行及討論的咀嚼吞嚥評估量表，了解市民口腔機能，提供疑慮個案轉介服務。

黃偉哲上午前往安南區溪心里活動中心會場量血壓，體驗台南市行動醫院的全民健檢，不僅勉勵工作人員，且呼籲市民踴躍參加健檢，以期早期發現、早期治療。

黃偉哲接受媒體聯訪指出，台南市行動醫院累積相當多全民健檢資料，掌握市民健康狀況，也有助於政府擬定健康政策，龐大資料庫資料經去識別化後，更可提供學術機關研究疾病型態及人口老化，台南市將持續推動，鼓勵市民接受免費行動醫院全民健檢。

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台南市政府發布新聞稿指出，在美食之都的台南，一定要注意口腔機能的健全；經過2年試行及討論，台南市今年「行動醫院-全民健檢」增加咀嚼吞嚥評估量表，透過簡單幾個問題了解口腔機能情況，提供疑慮個案轉介服務。

衛生局表示，針對有疑慮個案也有衛教手冊及轉介服務；如有需求可上衛生局網站吞嚥咀嚼障礙評估專區（https://p.tainan.gov.tw/v4pSA1），有同樣的評估量表及衛教資訊可供參考。後續將在各行政區共安排上百場「行動醫院-全民健檢」活動，逐月公告行程，民眾可先洽台南愛篩檢平台（https://p.tainan.gov.tw/1f09）預約。（編輯：孫承武）1120211

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