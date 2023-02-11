康義勝新書記錄行醫半世紀人生 林佳龍讚秉持初心

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）新北仁康醫院院長康義勝今天發表新書「關懷的力量：康義勝從醫的初心」，記錄行醫逾半世紀人生。總統府秘書長林佳龍致詞說，彷彿看到父執輩奮鬥，始終秉持初心令人敬佩。

康義勝懸壺行醫超過半世紀，見證台灣醫療發展變遷，他口述跌宕起伏人生，由傳記作家吳佳晉撰寫成「關懷的力量：康義勝從醫的初心」一書，今天在圓山大飯店舉行新書發表會。

1944年出生的康義勝來自雲林崙背鄉下，農村窮苦生活沒有澆熄他立志向上的決心，更因父親罹患胃潰瘍大量出血而壯年早逝的遺憾，堅定康義勝習醫救人志向。

康義勝先後創辦台北仁康醫院、新北仁康醫院及其附設護理之家。他書中提到，1995年全民健保制度開辦後，民眾開始往大醫院跑，地區醫院面臨求生挑戰，設立呼吸照護病房、政府長照1.0政策上路，都成仁康醫院逆境翻身契機。

但身為醫院經營者，康義勝比一般人更早意識到地區醫院消失的嚴重性，例如家人急重症，送大醫院可能路途遙遠、人滿為患，恐延誤黃金急救時間，後來仁康醫院幾經轉型，仍堅持保留醫療部門，站在第一線服務鄰里。

林佳龍出席新書發表會並全程參與，他提到自己是以三重身分來致詞，首先是總統府秘書長，第二個則是他與康義勝同為雲林子弟，看這本書特別有感，彷彿看到父執輩奮鬥歷程，不忘回饋家鄉更令人動容；最後即同為扶輪人。

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林佳龍說，這本書就像跟著康義勝回顧80年生命史，人生的長度也許無法增加太多，但深度、厚度及溫度是可以提升的，康義勝始終秉持初心，把事業當做志業，仁心仁術堅守醫療服務，值得敬佩。

談及為何起心動念出書，康義勝會前接受媒體聯訪表示，希望他艱苦的歷程能成為貢獻社會的力量，讓善的力量循環下去，讓他堅持的理念、回饋鄉里的心情，盼各行各業的年輕人可以做更多對國家有益的事情。（編輯：管中維）1120211