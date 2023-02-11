週日全台溫暖有陽光 14日起連冷3天

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中央氣象局預報，12日週日全台都是溫暖可見陽光的好天氣。圖為民眾帶小孩到台北市花博公園散步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）中央氣象局今天晚間預報，明天週日全台都是溫暖可見陽光的好天氣，南部高溫上看逾攝氏30度，13日午後大陸冷氣報團報到，14至16日中部以北偏冷，其他地區早晚仍冷。

氣象局觀測，今天台南、高雄及屏東都出現30度以上高溫，最高是高雄內門32.4度。

氣象局說，明天各地大多仍是多雲到晴可見陽光天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，夜晚及清晨中部以北低溫約17、18度，其他地方約19至21度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫24至26度，中南部及東南部高溫約27度，南部內陸地區可以達30度以上。

氣象局預測，13日上午各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；下午起鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，雨區擴大，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說14至16日清晨，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；17日冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍偏冷。（編輯：卞金峰）1120211