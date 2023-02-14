立委籲具體推動勞保改革 勞動部：持續蒐集意見

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（中央社記者張雄風台北14日電）立委賴香伶今天呼籲政府召集勞保改革國是會議，具體推動勞保財務改革。勞動部表示，年金問題來自人口老化及少子女化，目前以政府撥補因應；勞保改革將持續蒐集意見審慎研議。

台灣民眾黨立委賴香伶指出，根據勞動部精算報告，勞保基金餘額將於5年內見底，除了政府撥補財務，呼籲總統蔡英文應召集勞保改革國是會議，行政院應提出勞工保險條例修正草案，具體推動勞保財務改革。

勞動部勞動保險司今天發布新聞稿表示，年金制度財務問題來自人口快速老化及少子女化，各國皆面臨相同挑戰。參酌國外經驗，政府撥補亦為因應措施之一，具有穩定基金流量功能。

勞動部指出，民國109年首次撥補勞保基金，並逐年提高撥補金額，連續4年共計撥補新台幣1170億元，今年編列450億元將於2月撥入基金；另外，在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」也會額外挹注，未來仍會持續撥補及提高撥補金額，確保勞保制度穩健運作。

勞動部表示，政府非常重視且持續關注勞保財務問題，考量制度的調整攸關逾千萬勞工及近60萬投保單位權益，推動須有一定共識，勞動部持續蒐集、溝通各界意見審慎研議，周延規劃推動期程，以確保各世代勞工退休保障。

勞動部指出，為利民眾瞭解勞保財務狀況，勞動部依規定每3年會辦理精算作業，並於每年預決算書揭露最新未提存應計負債的狀況，官網設置專區供民眾查詢。

最後勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，會由政府負最後支付責任。（編輯：張雅淨）1120214