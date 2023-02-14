中興米外銷雪梨封櫃啟航 彰化品牌台灣米站上國際

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化埤頭鄉的「中興米」今天舉行外銷雪梨封櫃啟航記者會，農糧署長胡忠一致詞時說，農糧署推動稻米集團契作及產銷一體的營運機制，輔導業者打造品牌外銷，讓台灣米站上國際。

設在彰化埤頭鄉的聯米企業股份有限公司設立「中興米」品牌，在台灣穀堡稻米觀光工廠舉辦中興米外銷雪梨封櫃啟航記者會，參加記者會的有胡忠一及聯米企業總經理劉德隆等人。

胡忠一致詞時說，台灣加入世界貿易組織後，世界各國稻米進入台灣，農糧署發現不是以稻米為主食的國家所種出來的稻米，品質不輸台灣，因此推動集團契作，經多年努力後，台灣米品質提升到能與世界各國競爭，現在稻米一年可外銷近20萬公噸到30多個國家。

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胡忠一指出，中興米外銷到澳洲已有5年時間，從第一年2個貨櫃，到現在每年可外銷8個貨櫃、約180公噸的稻米，讓台灣米站上國際，而農糧署集結具有行銷能力的農民團體、糧商及碾米業者，組成契作集團產區，利用科技及大數據等方式，提升台灣米品質，打出國際品牌。

劉德隆則說，外銷澳洲的稻米，主要送到雪梨、布里斯本及墨爾本等城市販賣，超市及量販店都買得到，售價和台灣相比貴了約3成，不過台灣米用品質競爭，不是價格，競爭力夠才敢賣這個價格。（編輯：陳仁華）1120214