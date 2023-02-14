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開放港澳來台自由行 陳其邁：高雄全力發展觀光

2023/2/14 15:27（2/14 16:01 更新）
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陸委會宣布，20日起開放港澳居民來台自由行。高雄市長陳其邁（前）14日在市政會議前接受媒體聯訪表示，高雄是非常熱情、友善的地方，也有豐富山海河港，將全力發展觀光，迎接港澳、東南亞等旅客到訪。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月14日
陸委會宣布，20日起開放港澳居民來台自由行。高雄市長陳其邁（前）14日在市政會議前接受媒體聯訪表示，高雄是非常熱情、友善的地方，也有豐富山海河港，將全力發展觀光，迎接港澳、東南亞等旅客到訪。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月14日
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）陸委會今天宣布，20日起開放港澳居民來台自由行。高雄市長陳其邁今天表示，高雄有豐富山海河港，3月高雄港埠旅運中心大樓也將啟用，將全力發展觀光，迎接港澳、東南亞等旅客到訪。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到高雄如何吸引港澳等旅客造訪時表示，高雄歡迎國外所有旅客都能到高雄旅遊，高雄市是非常熱情、友善的地方，也有豐富的山海河港，要認識台灣，當然要從高雄開始。

陳其邁說，3月的高雄港埠旅運中心大樓將啟用，將打造高雄港成為郵輪母港，全力發展觀光，準備COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，迎接來自港澳或東南亞等旅客。

陳其邁說，日前他也跟郵輪等業者溝通，希望促進郵輪觀光，與高雄旅遊業者做縝密的旅遊規劃，並擴增郵輪航班，對接東南亞等地旅遊景點，吸引遊客進出。

另外，有媒體問到高雄市副市長懸缺是否已有人選，陳其邁透露，已有特定人選在徵詢，有的話會立刻跟大家報告。

今天是西洋情人節，被問到要怎麼度過時，陳其邁說，「市長的情人就是市民」，他自己今天會開會到很晚，忙於市政。不過若要推薦情人節去處，高雄有很多景點都很漂亮，如旗津燈塔、海灘等，可以欣賞海岸及夜景。（編輯：謝雅竹）1120214

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