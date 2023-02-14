三井在台第2個飯店開發案 鄰近松機預計2026年開幕

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（中央社記者余曉涵台北14日電）三井不動產集團今天宣布，在台的第2個飯店開發案正式舉行動工儀式，位於台北市敦化北路上，鄰近松山機場，預定2026年開幕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，看好台灣旅遊市場，又有不少新飯店即將進駐。三井不動產集團發布新聞稿表示，在台灣的第2個飯店開發案「敦化北路（暫）」正式舉行動工儀式。

三井不動產集團表示，飯店開發案由國泰建設公司負責建物開發，台灣三井不動產以租賃方式規劃為飯店，並且自主營運管理，建物規劃為地下3層、地上14層，2至14樓預計規劃約有185間客房，飯店迎賓櫃台位於最高樓層的14樓，預定將於2026年開幕。

三井不動產集團指出，地理位置位於台北市松山區敦化北路上，距離台北松山機場與台北捷運文湖線松山機場站步行僅需約6分鐘，周邊主要道路還有往來密集的大眾交通巴士等運行，提供絕佳的交通便利性。

三井不動產集團台灣飯店事業在台首間飯店為「和苑三井花園飯店 台北忠孝」，於2020年8月開幕。

除此之外，大倉日航酒店集團日前在官網宣布，高雄日航酒店預計今年開幕；阿里山英迪格酒店也在日前開幕。（編輯：管中維）1120214