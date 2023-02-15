治攝護腺發現胰臟瘤 患者接受達文西手術控病情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國醫藥大學附設醫院15日舉行記者會，進行胰臟癌衛教宣導，一般外科醫師葉俊杰呼籲，胰臟腫瘤是沉默的殺手，建議有家族胰臟癌、胰臟炎病史，或有相關症狀，就應積極就診檢查，掌握自己的健康。中央社記者蘇木春攝 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中15日電）賴姓患者去年到醫院治療攝護腺疾病，卻意外發現胰臟尾部出現腫瘤，雖無不適但恐惡化轉移，經接受達文西手術預後良好。醫師提醒，民眾若有家族病史、相關症狀就應注意，避免病情惡化。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，針對胰臟癌進行衛教宣導。一般外科醫師葉俊杰會中接受媒體聯訪時表示，賴姓患者於去年底因攝護腺疾病就醫，經由電腦斷層持續追蹤時，意外發現胰臟尾部出現大小約3公分的腫瘤，因屬於胰尾腫瘤，疑似為神經內分泌瘤或轉移性癌。

葉俊杰說，發現腫瘤時，雖患者無任何不適，但是胰尾腫瘤可能惡化與轉移，應盡快進行胰臟尾部切除（通常可能合併脾臟切除），醫療團隊考量患者年事已高，應設法保留全部脾臟有益維護免疫系統，因此建議接受以達文西機器人進行高階微創手術。

他說明，胰臟位於後腹腔、胃的後方，相對其他器官，胰臟位置相當隱密，是人體少數兼具控管內分泌及外分泌的器官，主要功用為負責調控血糖及幫助醣類、蛋白質和脂質的消化。

胰臟發生病變初期，病人多半沒有症狀，如果腫瘤漸漸擴大，就會陸續出現全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸等症狀。除了最致命的胰臟癌外，神經內分泌瘤也是常見胰臟腫瘤之一，若為惡性胰臟神經內分泌瘤併發多處轉移，存活風險相對提升，過去亦有名人因此疾病不幸離世。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴姓患者接受達文西機器人手術，先在腹部打開5個僅1公分大小的傷口，切除胰臟尾部腫瘤病灶，術中並保留供應脾臟的動靜脈血循環，生活功能不受影響。術後第2天就能下床走動，如今預後良好。

葉俊杰提醒，胰臟腫瘤是沉默的殺手，建議有家族胰臟癌或胰臟炎病史，或有不明原因持續上背痛、體重減輕或血糖控制突發性惡化的民眾，需積極就診檢查掌握自己的健康，避免病情持續惡化。（編輯：黃世雅）1120215