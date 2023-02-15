地中海旅展登場 駐以代表處設台灣館推展觀光

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駐以代表處特邀特拉維夫台灣貿易暨創新中心（Taiwan Trade & Innivation Center, Tel Aviv）專精書法的主任楊束華到場，揮毫寫春聯贈送與示範，吸引人潮不斷。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 112年2月15日

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（中央社記者賴素芬特拉維夫15日專電）以色列年度國際地中海旅展在特拉維夫會議中心登場。駐以代表處在外交部及觀光局的支持下，於旅展會場設置台灣館，安排語言遊戲、書法互動和珍奶等，吸引許多人潮。

以色列第29屆國際地中海旅展（International Mediterranean Tourism Market, 簡稱IMTM）昨天登場、為期2天，由以色列相關部門人員與來自各國的外交官員共襄盛舉、剪綵開幕。

IMTM 2023旅遊展是以色列觀光部、旅館協會及旅行公會等政府部門與民間專業公協會籌辦在東地中海地區規模最大的旅展，每年吸引全球約65個國家，2000個參展單位及超過3萬名民眾觀展、發掘旅遊市場潛在商機。

台灣館內以大型傳統建築屋脊、燈籠裝飾，搭配台北101，日月潭、夜市及花東稻穗等景色圖片，充滿台灣特色，十分吸睛。駐以色列代表李雅萍也在台灣館現場向觀光產業官員、部落客及旅遊業者行銷台灣觀光。

李雅萍表示，由於今年是台以相互設處30週年，台灣館的設計也加入台以友情元素，包括展出台北猶太社區中心（Jeffrey D. Schwartz Jewish Community Center）建築及館藏照片，歡迎以色列民眾造訪美麗、多元和友善的台灣。

李雅萍說，觀光產業除對經濟及庶民生活非常重要，也是增進人民彼此好感及互相了解的最佳途徑，台灣已做好準備歡迎以色列的旅客。以色列青年普遍會在役後前往世界各地壯遊，近期也有青年選擇赴台壯遊，台以兩國積極推動度假打工協定，若完成簽署，一定會吸引更多以色列青年到台灣旅遊，體驗不同的文化與生活。

此外，台灣館還贈送打卡民眾阿嬤茄芷購物袋及珍珠奶茶，安排語言互動遊戲等，更邀請特拉維夫台灣貿易暨創新中心（Taiwan Trade & Innivation Center, Tel Aviv）專精書法的主任楊束華，現場揮毫寫春聯贈送與示範，吸引人潮。

自旅展宣傳平台出現台灣館資訊後，有多家以色列旅遊業者主動向代表處洽詢商機媒合機會，台以交流及旅遊熱潮精彩可期。（編輯：張芷瑄）1120215

駐以代表處在旅展的台灣館設計中文與希伯來語互動語言遊戲，吸引許多民眾。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 112年2月15日