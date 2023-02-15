常備藥品避免陽光與濕熱 廢棄藥水依3步驟處理

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）不少人家中常備藥品，怎麼收納管理是學問。食藥署今天提醒，應維持藥品包裝原狀，避免陽光直射與濕熱，藥罐容器每次使用後確實轉緊或蓋緊，廢棄藥水處理謹記「放、倒、丟」3步驟。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，多數家庭都會常備醫藥箱，存放如解熱鎮痛藥、胃腸藥、皮膚用藥、外傷用藥等各式常用藥品，或家中長者的慢性病連續處方用藥。

保存藥品時，應針對藥品不同的包裝方式處理。食藥署表示，常見的PTP包裝（又稱泡殼包裝），是為提供藥品個別的防潮保護，因此每次服用時應壓取所需的藥量即可，不要讓其他部份的包裝受損，影響包裝隔絕空氣的功能。

藥罐容器在每次的使用後都應該確實地轉緊或蓋緊，而診所提供的藥包是藥師依據處方箋完成調劑及交付，撕開藥包後就該將其中的藥品確實服用完畢，尚未需要服用的藥包請避免提前拆開，可用夾鏈袋將藥包做密封防潮。

食藥署表示，若有使用藥盒的習慣，建議一次準備最多一週的藥量，並確實將藥盒蓋好。

此外，一般藥品通常需存放於室溫下即可，除非藥袋或藥罐容器上有特別標示，或是藥師有特別提醒，才需要存放於冰箱冷藏（2-8℃），否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質；陽光直接照射或是置於濕熱的環境中，會造成藥品的變質，存放時多加留意，才能確保藥品品質。

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食藥署指出，藥品過期或欲丟棄時，除了特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿回醫院回收之外，膠囊及錠劑可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

至於廢棄藥水處理謹記「放、倒、丟」3步驟，即將吸水物質如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，「放」進夾鏈袋或塑膠袋中，接著把藥水「倒」入後確實密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理。（編輯：卞金峰）1120215