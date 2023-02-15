更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 生活

常備藥品避免陽光與濕熱 廢棄藥水依3步驟處理

2023/2/15 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）不少人家中常備藥品，怎麼收納管理是學問。食藥署今天提醒，應維持藥品包裝原狀，避免陽光直射與濕熱，藥罐容器每次使用後確實轉緊或蓋緊，廢棄藥水處理謹記「放、倒、丟」3步驟。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，多數家庭都會常備醫藥箱，存放如解熱鎮痛藥、胃腸藥、皮膚用藥、外傷用藥等各式常用藥品，或家中長者的慢性病連續處方用藥。

保存藥品時，應針對藥品不同的包裝方式處理。食藥署表示，常見的PTP包裝（又稱泡殼包裝），是為提供藥品個別的防潮保護，因此每次服用時應壓取所需的藥量即可，不要讓其他部份的包裝受損，影響包裝隔絕空氣的功能。

藥罐容器在每次的使用後都應該確實地轉緊或蓋緊，而診所提供的藥包是藥師依據處方箋完成調劑及交付，撕開藥包後就該將其中的藥品確實服用完畢，尚未需要服用的藥包請避免提前拆開，可用夾鏈袋將藥包做密封防潮。

食藥署表示，若有使用藥盒的習慣，建議一次準備最多一週的藥量，並確實將藥盒蓋好。

此外，一般藥品通常需存放於室溫下即可，除非藥袋或藥罐容器上有特別標示，或是藥師有特別提醒，才需要存放於冰箱冷藏（2-8℃），否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質；陽光直接照射或是置於濕熱的環境中，會造成藥品的變質，存放時多加留意，才能確保藥品品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

食藥署指出，藥品過期或欲丟棄時，除了特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿回醫院回收之外，膠囊及錠劑可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

至於廢棄藥水處理謹記「放、倒、丟」3步驟，即將吸水物質如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，「放」進夾鏈袋或塑膠袋中，接著把藥水「倒」入後確實密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理。（編輯：卞金峰）1120215

#食藥署
#廢棄藥水
#常備藥品
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族