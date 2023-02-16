逛農糧署米糧烘焙精品館 名師米穀粉料理免費學

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農糧署今天表示，為發展米食，16到19日設置「米糧烘焙精品館」參展「台北國際烘焙暨設備展」，除有純米酒釀桂圓酥、米曲奇等展售，連續安排名師公開傳授米穀粉料理。

行政院農業委員會農糧署表示，為推動新興米穀粉產業，以研發多元的健康米製美食供民眾選擇，特地在亞洲年度烘焙盛會「台北國際烘焙暨設備展」中設置「米糧烘焙精品館」，安排16家產製米穀粉及米糧烘焙精品的標竿廠商參展，16到19日每天上午10時到下午4時於南港展覽館1館4樓N302區展示。

農糧署署長胡忠一今天近午將在開展活動現場，與料理達人蔡季芳攜手示範如何簡單運用米穀粉，做成日式鬆餅、美式蛋糕及中式發糕，方便消費者週末在家自製美味糕點。

為讓消費者了解米穀粉的運用，農糧署說明，展售的米穀粉都具備產銷履歷或有機驗證，由稻米直接磨製而成，不經化學修飾，不含其他添加物，是十分適合作為廚房中常備的安心料理食材，只要加水攪拌，調整不同濃稠度，可作為烹調勾芡、油炸裏粉或米蛋餅糊使用。

展期間，包含今天開幕示範米穀粉料理活動在內，農糧署從16到19日天天安排名廚，分別在每天近午、下午各一場的場次裡傳授米穀粉料理示範課程，製作品項包含米香藍莓司康、米香珍味芋頭肉粿、米香貝果、烏金米穀台式炸雞、米香鰻魚玉子燒、米香檸檬塔、米香方塊酥等，現學後可在現場選購米穀粉，回家展身手。

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展場也展售多款新研發的米美食，口味鹹、甜都有，例如純米製作的宜蘭鴨賞鹹蛋、三星蔥嘟嘟肉鬆捲、池上蝦米餅、福猩米餅、糙米米果、糙米脆米果、米的曲奇、米的薄片、純米酒釀桂圓酥、醬燒米魚酥條、海苔米香、卡斯特拉米蛋糕、彩虹手工米蛋捲等。

農糧署說，現場並推出消費優惠活動，包含消費滿額贈送防水圍裙、保溫瓶及折疊手推車等好禮及現金抵用券，呼籲民眾前往逛展、選購，學習米穀粉料理。（編輯：陳政偉）1120216