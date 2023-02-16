鄭文燦：2月底雞蛋產量回穩 玉米免稅延1季穩價

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，會確保民眾買得到雞蛋、價格合理，讓農民有合理利潤，原本玉米營業稅減免到3月底將再延長1季，以降低生產成本，並確認2月底、3月初產量可回穩。

雞蛋生產在春節前、後因天冷產蛋率下降，加上春節前、後業者為提升產能進行換羽、汰換老雞，日產量從去年12月的12.2萬箱（每箱200顆）減至目前11.3萬箱，低於春節後淡季全國日需求量11.8萬箱到12萬箱，短少5000箱。

為確保雞蛋產量、價格穩定，行政院副院長鄭文燦今天在農委會主委陳吉仲的陪同下到全聯門市、雞蛋行會勘。鄭文燦說，行政院對雞蛋產銷管理設定3個目標，包含確保消費者在通路架上買得到，價格並要合理、在可接受範圍，以及確保雞蛋生產達自給自足的比例。

為讓雞蛋生產穩定，降低飼料成本可以提振雞農生產意願。鄭文燦說，經行政院院長陳建仁指示，將召開物價會報相關會議，原本玉米營業稅減免到3月底，將再延長1季，也會確保進口種雞生產中雞，讓蛋雞場有新的中雞補充，養成蛋雞生產雞蛋；另外會持續調度加工廠的庫存雞蛋，供應超市有洗選蛋穩定銷售。

農委會主委陳吉仲說，義美已經提供幾萬箱供應全聯、家樂福洗選蛋上架銷售，任何地方可供調度，會持續進行。農委會畜牧處處長張經緯說，今年已進口5萬隻種雞，會持續進口，今年預計進口30萬隻。

陳吉仲並說，從109年6月到現在，因國際受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，使得國際船運價格上漲，俄烏戰爭導致原物料價格上漲，種種因素使得飼料每公斤從新台幣11.4元漲到17.3元，漲幅53%，國內雞蛋產地價從每台斤24.5元，漲至40.5元，漲幅73%。近日產地價再漲2元，為每台斤42.5元。

台北市蛋業商業同業公會理事長林天來說，肯定政府願意協助穩定供應量及蛋價。

農委會補充，目前國產雞蛋仍比美國、日本便宜，今年1月美國及日本雞蛋零售價格依序為每顆7.3元及5.77元，跟去年同期相比，漲幅分別達145.8%和56.4%，國內今年1月雞蛋每顆5.28元，跟去年同期相比漲幅為15.3%，波動幅度比美國和日本小。（編輯：陳政偉）1120216