4月電價傳漲逾3成 工商協進會籲兼顧合理公平

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（中央社記者曾智怡台北16日電）經濟部將在3月召開電價費率審議會，針對媒體報導今年4月電價漲幅將逾3成，且工商業首當其衝，工商協進會表示，理解政府考量，但調整方式應兼顧合理及公平原則。

針對電價議題，工商協進會今天透過新聞稿提出3點建議，第一，近一年來全球受到俄烏戰爭及原物料上漲影響，發電成本上漲已是事實，各國已經陸續調漲電價，工商界理解政府考量，但調整方式應兼顧合理及公平原則。

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第2，國內正值疫後復甦時刻，企業肩負景氣復甦與提供就業市場的責任，去年工業用電大漲已對企業經營造成影響，建議電價調漲幅度，應多徵詢工商界意見，且通盤考慮能源政策，建立更多元的供電，減輕企業、民生用電成本驟升導致的壓力。

第3，穩定供電是工商界長期關切議題，台灣電力需求持續增加，建議政府在再生能源發電占比未達目標之前，考慮現有核電機組延役，以降低發電成本；如此也有助於紓解台電調升電價壓力，同時維持基載供電能力，因應用電需求。（編輯：蘇志宗）1120216