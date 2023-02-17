冷氣團減弱持續回暖 19日中午起再變天

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中央氣象局預報，今天冷氣團減弱，全台好天氣並持續回暖；不過，19日中午左右，北台灣再轉涼、有短暫雨，21至23日東北季風影響，強度接近大陸冷氣團等級。

氣象局觀測，今天冷氣團減弱，早晚仍偏冷，清晨中部以北及東北部平地低溫約攝氏12至15度，南部及花東16、17度，新竹、苗栗、花蓮、台東局部地區有10度以下，金門甚至只有6度左右。

氣象局預報，白天轉為偏東到東南風，回溫情況比昨天更明顯，全台大多可見陽光、溫暖舒適，除了竹苗及中部沿海高溫在19度左右外，其他各地高溫都可達22至25度，高屏更有機會達26、27度。

氣象局說，明天氣溫持續回升，白天更舒適溫暖，早晚仍偏涼到偏冷。

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氣象局預測，19日中午左右東北季風增強，北台灣轉涼，北部及東半部轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲。20日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；除迎風面北部及東半部有局部短暫雨，南方水氣北抬，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨。

氣象局說，21至23日仍受東北季風影響，最冷的時間點預計是21日晚上至22日清晨，強度接近大陸冷氣團等級；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳政偉）1120217