更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

九崴電廠引地方擔憂 台南府會不同意設置

2023/2/17 15:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）九崴天然氣發電廠計畫在台南市安定區和安南區間設置，引起地方擔憂，台南市議會今天決議不同意現址設置，台南市長黃偉哲也說：「市民不支持，我就不支持」。

九崴天然氣發電廠設置爭議，今天在台南市議會臨時會持續延燒，面對市議員質詢，黃偉哲直言「地方有意見，就不發照」、「市長和市民站在一起，市民反對，我就反對」。

列席臨時會市議員對九崴天然氣發電廠設置全持反對意見，台南市議會議長邱莉莉決議不同意現址設置，未來若覓新址，必須事先告知市議會及舉辦公聽會。

台南市政府人員告訴中央社記者，九崴天然氣發電廠設置計畫已由台電簽訂合作意向書，但尚未進行環評，最終得由經濟部核定，市府負責審查發照。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市副市長葉澤山1月19日曾在台南市永華市政中心召開記者會指出，九崴天然氣發電廠設置計畫，市府和當地居民站在同一陣線，不希望民眾誤解市府立場。

台史博社區居民自救會表示，天然氣發電廠預定地附近5公里內有12萬居民，鄰近還有1座醫院、5間中小學、1間特教學校、台灣歷史博物館及亞太棒球村等重大建設，屬人口密集成長區，業者應重視居民生命財產安全，遠離住宅區域。（編輯：郭諭儒）1120217

#九崴天然氣發電廠
#黃偉哲
#台南市
黃偉哲
台南抗旱會議 確認多項水庫工程利於水源調度黃偉哲出席行政院水情會議 爭取春季雜作停灌補償
葉澤山
台南車展及搖滾春天演唱會 228連假登場開唱賴清德邀賞電影灌籃高手 盼台南兩校籃球賽為國爭光
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族