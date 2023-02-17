泰國春季旅展 台灣團力拚疫後觀光

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）力拚COVID-19疫後觀光，台灣觀光局和台灣觀光協會率團參加泰國春季旅展，向泰國民眾介紹最新的台灣觀光景點，並和泰國2大旅遊協會簽署合作瞭解備忘錄，強力促進雙邊觀光。

泰國春季旅展2月16日至19日登場，台灣觀光局設置台灣館，並號召地方政府、公協會、旅行社，飯店及主題樂園組成台灣觀光代表團，由觀光局副局長林信任和台灣觀光協會會長葉菊蘭率領33個單位共76人參加旅展。

葉菊蘭今天下午先與泰國2大旅遊協會泰國旅行社協會（Thai Travel Agents Association, TTAA）及泰國旅遊觀光協會（Association of Thai Travel Agents, ATTA）簽署合作瞭解備忘錄，藉此促進雙邊觀光交流、提升觀光服務品質及參與雙邊觀光旅遊相關展覽。

葉菊蘭和林信任等一行人接著在駐泰代表莊碩漢陪同下前往旅展現場參觀台灣館，幫參展的旅遊業者加油打氣，並接受泰國媒體訪問，介紹台灣旅遊特色，歡迎更多泰國民眾到台灣旅遊。

台灣觀光協會指出，參展單位包括台中市政府強力推廣生態、花卉、美食及歷史等主題；阿里山國家風景區管理處推廣茶、咖啡、原民、鐵道、生態、浪漫之旅等行程；屏東縣政府則主打聞名國際的迎王平安祭典、歷史及藝術結合的勝利星村等新興景點。

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台灣館現場結合了代言人喔熊組長及具代表性的珍珠奶茶、台北101夜景、阿里山小火車、四季特色花卉等元素，並有一系列表演及體驗活動，例如彩繪造型指甲，以客家花布製作小燈籠及實用的飲料提袋，並邀請多次得獎的「凡徒表演藝術」團隊，藉由舞蹈呈現台灣高山、米其林美食、文化節慶等熱鬧、豐富的文化氛圍。

台泰觀光交流密切，2019年雙邊互訪人次達125萬，泰國訪台為41萬3926人次，為亞洲地區訪台成長最高的市場，2021年因疫情僅7570人次，2022年疫情趨緩後增至7萬4434人次，觀光局盼藉著「泰國春季旅展」，吸引更多泰國遊客造訪台灣。（編輯：張芷瑄）1120217