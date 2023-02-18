瑞士國旅局大中華區主任首訪台 登玉山列計畫

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日前首度訪台的瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜（Daniela Chiani）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，台灣到瑞士旅遊人數持續成長，現在台灣解封邊境，希望更多台灣民眾到瑞士旅遊。中央社記者汪淑芬攝 112年2月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜（Daniela Chiani）日前首度訪台，除希望更多台灣民眾到瑞士旅遊，喜愛登山的常典娜一聽說玉山是台灣最高山，也決定列入未來攀登計畫。

能說流利中文的常典娜首次訪台只停留5天，很遺憾無法立即實現登玉山願望，但已列入未來行程計畫中。

常典娜與媒體餐敘時說，瑞士人很喜歡戶外活動，瑞士許多獨特高山風景吸引各國遊客造訪。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，台灣到瑞士旅遊人數持續成長，現在台灣解封邊境，希望更多台灣民眾到瑞士體驗四季不同風情，尤其秋季非常精彩，可在阿爾卑斯山感受壯麗秋景，還可搭各種全景觀火車欣賞沿途秋色。

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常典娜表示，到台灣前就有曾造訪台灣的朋友告訴她，台灣安全、乾淨、人民友善且可找到很多美食，這對很多歐美人而言，去過其他亞洲國家多次後，台灣是讓人想去的新旅遊點。

據瑞士國旅局分析，2010年到2019年，台灣旅客在瑞士停留過夜旅次成長達376.5％，比香港成長161.8％，中國成長246.7％高出許多；以自由行居多的台灣旅客使用可搭各種公共交通的瑞士通行證，在2018年及2019年間成長23％。（編輯：李明宗）1120218