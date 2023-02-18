大專陸續開學 3/6起比照自主戴口罩措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）大專校院近期陸續開學，教育部邀集各校防疫長開會，宣布3月6日起比照指揮中心最新措施，放寬室內口罩規範。學校也可經師生充分溝通後，自行決定口罩措施。

根據教育部10日召開的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫研商會議資料，提醒大專3月6日後依照中央流行疫情指揮中心的通案規定，放寬口罩措施。健康中心、接駁車等比照「指定場所」，仍應戴口罩，其他室內空間由師生自主佩戴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部指出，學校如果有教學需求，可在與師生充分溝通、取得共識後，自行決定口罩措施。另外像是實驗室、餐廳廚房等原本就要戴口罩的場域，則可繼續要求。

教育部也提醒，確診COVID-19的師生，依現行規定仍要執行「5加N」居家隔離及自主健康管理，自主健康管理期間應戴口罩，其餘同班同學可自主決定要不要戴。師生如果有相關症狀，也建議戴口罩。（編輯：謝雅竹）1120218