嘉大與羅東林管處出版圖鑑 收錄完整台灣商用木材

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嘉義大學森林暨自然資源學系名譽教授呂福原（左）、副教授張坤城（右）與林務局羅東林管處合作出版「台灣常見商用木材圖鑑」，18日舉辦第2冊新書發表活動，嘉大校長林翰謙（中）也到場參與。中央社記者黃國芳攝 112年2月18日

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）國立嘉義大學與林務局羅東林管處歷經5年查訪蒐集，將常見商用木材做成標本、拍攝特徵及文字記載，合作出版「台灣常見商用木材圖鑑」，為目前收錄最完整的木材參考工具書。

嘉大森林暨自然資源學系名譽教授呂福原、副教授張坤城與林務局羅東林區管理處合作出版的「台灣常見商用木材圖鑑」第1冊和第2冊，總計介紹240種常見商用木材，第1冊已於去年發表，嘉大今天在蘭潭校區舉辦第2冊新書發表會。

張坤城致詞表示，近年隨著木材自給率逐漸提升，台灣商用木材市場的進口材或國產材種類、品項也日趨多元，羅東林管處特別與嘉大合作出版「台灣常見商用木材圖鑑」，為目前市面上收錄種類最多也最完整的木材入門圖鑑，可提供公共工程、家具製造、木材加工或個人木創木雕工作室及對木材愛好者的最佳參考工具書。

呂福原指出，「台灣常見商用木材圖鑑」第1、2冊各10套並含1套木材標本，贈予興大附農、苗栗高農、仁愛高農、花蓮高農的森林科，使木業與木育教育推廣向下扎根；圖鑑書籍搭配標本，將有助於學生在全國技藝競賽的木材識別科目部分學習。

嘉大校長林翰謙表示，呂福原專攻樹木學、植物分類學及木材鑑定，在台灣林產貿易興盛時期，曾進入木材業界服務多年，無論專業學識或業界實務經驗乃箇中翹楚。

林翰謙指出，圖鑑結合學界及公部門合作出版，具公信力及實用性，第1冊去年度更榮獲文化部金鼎獎數位出版優良出版品獎項，備受肯定。

苗栗高農負責木材鑑別課程的老師羅家榮出席發表會指出，高職森林科技藝競賽木材鑑別是必考科目，長久以來缺乏完成的木材圖鑑作為參考依據，台灣常見商用木材圖鑑出版，未來在教學現場和木材推廣利用上會有相當大助益。（編輯：郭諭儒）1120218