台灣燈會閉幕式湧百萬人潮 交通疏運順暢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）2023台灣燈會今天落幕，台北市觀傳局統計，展區參觀人數截至晚間10時逾百萬人，捷運累計疏運逾18萬人次，交通狀況大致順暢，未啟動過站不停或臨時性封路措施。

台灣燈會閉幕式今天晚間登場，台北市觀傳局統計，今天單日累計參觀人數破百萬人，開展期間4大展區加上12行政燈區累計參觀人數超過1200萬人。

交通部分，觀傳局指出，捷運國父紀念館、市政府、忠孝復興、忠孝敦化及台北101/世貿中心5站今天累計疏運破18萬人次，未啟動過站不停措施；道路管制則除了市府路、逸仙路逢假日晚間作為徒步區外，沒有臨時性封路措施。

北市府透過新聞稿表示，為了此次為期19天的燈會，整個市府共投入超過5萬班次的人力，包含上萬人次的志工及走動式旅遊服務員、超過2萬人次的警察及逾2000人次的義交、超過1000人次的消防及醫事人員、近5000班次的清潔隊員、超過1000人次的台北捷運公司人員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市府指出，今年還有55家民間企業及單位給予燈會後援，支持工作人員及志工的服飾、酒精、飲用水、暖暖包、零食、口罩等物資，更有全聯、國泰等多家企業加入燈飾響應，擴大燈會宣傳聲量。

北市府表示，人潮也為商圈及旅宿業帶來成長，例如東區及信義商圈百貨人潮在燈會期間提升了2至3成，周邊餐飲類等店家業績則提升1至2成；同時活動效益更擴及到西門町、永康、貓空及迪化商圈，平均人潮跟業績提升約1至2成，而燈會周邊旅宿業在燈會期間一房難求，其餘飯店則有平均8成的住房率。（編輯：蕭博文）1120219