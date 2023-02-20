台東農特產創意入菜 饒慶鈴偕張善政共推鳳梨釋迦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）擴大鳳梨釋迦國內銷量及行銷台東農特產品，台東縣長饒慶鈴攜手桃園市長張善政今天召開記者會，並邀主廚將台東生產的洛神、樹豆、紅藜及鬼頭刀等農特產入菜，推廣台東風味。

饒慶鈴表示，看到鳳梨釋迦遭暫停出口，感謝張善政伸出援手，促成東縣府首度與桃市府合作，期盼後續能有更多連結，不僅在農特產上相互交流，讓桃園市民採購到台東優質農產品，也歡迎張善政今夏能率團參加熱氣球嘉年華活動，促進東桃城市觀光交流。

饒慶鈴指出，張善政於民國107年起即擔任台東縣政顧問，對台東事務相當關心，台東鳳梨釋迦因外銷受阻，導致產業受創，張善政立即號召鼓勵桃園各工商企業及農會熱情力挺訂購，短短時間已訂購台東鳳梨釋迦超過4萬斤以上，協助農民度過難關。

記者會中還請大飯店主廚將台東農特產入菜，包括洛神、樹豆、紅藜以及鬼頭刀等食材，烹調出「台東月饗宴」特色料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏參等9道特色菜式，讓桃園市民不用遠赴台東，即能享用最道地台東美食。

台東縣鳳梨釋迦在外銷量銳減及價格不若以往情況下，為協助解決農民困境，台東縣政府積極轉戰內銷市場，盤整國內各式通路，陸續接洽7-11、家樂福、全聯福利中心、企業團購及東森購物等通路，近日縣府團隊及各農政單位拜訪各機關單位，與台北市長蔣萬安在捷運台北車站舉辦記者會，並到原民會拜會主委夷將．拔路兒。

東縣府透過各項活動，讓全台民眾看得到、買得到、吃得到最道地台東特產，希望民眾多採購鳳梨釋迦，也歡迎各公司、企業發起員工團購挺農民，「迦有好釋，好釋連年」。（編輯：陳仁華）1120220