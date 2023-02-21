6成保母10年內退休 婦團祭9萬獎金鼓勵新血投入

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彭婉如基金會執行長王兆慶（後左）21日在記者會表示，為鼓勵雙北民眾加入保母行業，預計提供50個名額，每名新加入的保母沒有年齡限制，只要符合發給條件，就會發給總共新台幣9萬元的就業獎助金，盼有更多年輕人可以投入保母業。中央社記者余曉涵攝 112年2月21日

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（中央社記者余曉涵台北21日電）彭婉如基金會執行長王兆慶今天說，根據統計有6成的保母在10年內就會退休，因此決定砸下新台幣500萬元，獎助雙北地區每名新手保母9萬元，盼有更多年輕人可以投入保母行業。

衛生福利部日前公告修正「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」部分條文，放寬育有子女的托育人員收托人數規定等。

彭婉如基金會執行長王兆慶今天在記者會中表示，響應衛福部政策，決定要砸下新台幣500萬元，鼓勵雙北民眾加入保母行業，預計有50個名額，每名新加入的保母沒有年齡限制，只要符合發給條件，就會發給總共9萬元的就業獎助金，介紹人也會發給1萬元獎金。

王兆慶指出，希望這項措施可以拋磚引玉，讓政府比照長照人員，給予保母一樣的就業獎助金，讓更多民眾願意投入保母業。

王兆慶分析，目前保母的平均年齡高達55歲，平均10年內會退休，若沒有新血加入，保母人力將會腰斬，且要符合現代家長的送托需求，在113年前全台至少要增加4000名保母，才能符合家長送托需求。

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曾待過托嬰中心的聯合收托居家托育人員莊子萱分享，托嬰中心超收算是很正常的事情，而當居家保母很多事情都可以掌握在自己手上，像是師生比方面，聯合收托只有2比4，不僅負擔減少，小朋友也更能依照需求得到不同的照顧。

莊子萱說，從托嬰中心的托育人員轉為保母沒有這麼困難，40項環境評估也會有訪視員協助改善，招生上也透過網路、社會局的媒合網站，不要擔心沒有小朋友可以帶，加上現在很多家長都願意找年輕保母，因為溝通上可以較沒有問題。（編輯：陳政偉）1120221