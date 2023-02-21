市場自創寵物營養師 農委會擬修法管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北21日電）寵物食品商機不小，市面出現宣稱由寵物營養師推薦研發的產品行銷手法。農委會今天澄清，大專院校沒有寵物營養相關科系，也未開設寵物營養課或做資格認證，將修法約束管理。

行政院農業委員會發布新聞指出，國內寵物食品產業蓬勃發展，近期許多產品宣稱由「寵物營養師」「寵物膳食育師」推薦或研發，恐引發消費爭議或糾紛。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，目前全國家犬150萬隻、家貓80萬隻，加上動物福利意識抬頭，許多飼主將寵物當成家人，帶動寵物醫療、用品、美容、服務業等寵物市場商機達新台幣500億元，繼而衍生出由「寵物營養師」「寵物膳食育師」推薦或研發的產品行銷。

江文全表示，事實上，目前國內大專院校裡，與寵物食品相關的科系為動物科學及獸醫領域，國家目前沒有對寵物營養師、寵物膳食育師等進行資格認證，希望消費者了解。

江文全強調，若沒有相關科學常識，添加不對的成分，嚴重時會讓寵物致死；礙於沒有法規規範「寵物營養師」「寵物膳食育師」等資格認證，所以無法進一步查核、執法，不過農委會已研擬動物保護法修正草案，將進一步約束調配飼料配方的配方師資格與認證，藉此強化管理，甚至對違者開罰。而要稱之為配方師或寵物營養師，待修法完成確立。

江文全說，研擬中的動保法修正草案，將新增寵物食品「不得使用之物質」「原料來源管理」及「營養標示內容應遵行事項」等有關寵物食品衛生安全的授權規定，並持續滾動檢討國內寵物食品衛生安全、品質管理、標示管理的要求及標準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江文全補充，每一種動物的消化、代謝等生理條件不同，可以吃、不能吃的食物及添加成分都有區別，以國內產業現況來說，飼料配方由配方師調配，配方師是口頭慣稱，具備專業養成，以確保飼料品質安全。

農委會訂定「病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，每年定期抽檢黃麴毒素、T-2毒素、三聚氰胺、沙門氏菌、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）等項目，監控市售寵物食品衛生安全。111年度全國採樣抽驗市售犬貓食品101件，檢測結果均符合安全容許標準，合格率為100%。（編輯：管中維）1120221