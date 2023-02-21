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日本遊客想再來 台南消防史料館收到感謝信

2023/2/21 17:26
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）設於台南市定古蹟「合同廳舍」的消防史料館，因蒐集清領時代至今的消防文物，吸引不少國內外遊客，近日接到1名日本遊客來信感謝導覽志工，並說想多學台灣語言後再來一次。

台南市消防局今天發布新聞稿指出，署名為加藤的日本遊客來信特別以中文、日文、英文3種文字書寫對照，指稱是在今年1月到台灣自助旅行，因為首次到台南而且不會說台灣語言，但消防史料館的志工還是很親切、耐心接待解說。

信中指出，很感謝志工的協助，當天參觀了日治時期的建築物，有許多收獲，很想重溫，所以會多學一些台語，希望有機會能再造訪台南。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南以文化古蹟觀光聞名，外國遊客至各景點參觀時，除可藉現場雙語導覽解說標示與摺頁認識台南文化，還可尋求現場雙語導覽人員協助。

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黃偉哲指出，英語是台灣與世界溝通的主要工具，為推廣城市觀光，讓更多外籍遊客認識台南，提升全民英語力、營造國際生活環境列為推動英語成為第二官方語重點工作方向，市府將積極招募並培訓雙語志工，充實導覽人力。

台南市消防局指出，消防史料館位於中西區民生綠園旁，館內蒐集清領時期至今的消防文物，外觀為十分有消防意象的「火見樓」，108年開館至今已累計13萬人次到館參觀，館內導覽解說皆由志工負責，目前持續招募具英語專長並熱愛導覽講解的志工加入。（編輯：謝雅竹）1120221

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