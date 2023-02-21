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中國醫大辦中醫藥典籍特展 揭中醫藥百年密碼

2023/2/21 17:51（2/21 18:26 更新）
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中國醫藥大學校長洪明奇（前左3）及中醫博士林昭庚（前左2）聯手推動「台灣中醫藥典籍特展」及「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，即日起在台中立夫中醫藥博物館展出，展期持續3個月。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月21日
中國醫藥大學校長洪明奇（前左3）及中醫博士林昭庚（前左2）聯手推動「台灣中醫藥典籍特展」及「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，即日起在台中立夫中醫藥博物館展出，展期持續3個月。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月21日
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，中醫藥典陸續推出抗冠方劑，中國醫藥大學舉辦「台灣中醫藥典籍特展」、「台灣中醫藥發展史常設展」，公開近400年中醫藥密碼。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球爆發時，西方科學家努力尋找藥方，中醫藥典陸續推出許多解方。中國醫藥大學校長洪明奇及中醫博士林昭庚聯手推動「台灣中醫藥典籍特展」及「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，在立夫中醫藥博物館展出，今天開幕，展期3個月。

洪明奇表示，展出資料不僅國內首見，全世界圖書館和文化中心都無此收藏，為台灣重要國寶級文物資產。林昭庚指出，中國醫藥大學專家能把台灣中醫藥典的精華歷史縱深近400年，整理其中關鍵密碼對全世界展示，是史無前例的工作，也揭開了中醫、中藥在台灣發展的歷史脈絡，非常難能可貴。

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林昭庚說，回想3年前全球新冠疫情大爆發，苦於尋找新解方，其實許多解方已經在中醫藥典裡尋求脈絡，這是先人的智慧，更是中醫藥學對全球貢獻的榮耀。

配合台灣中醫藥發展史展做更詳盡的補充，邀請馬偕紀念醫院中醫部主任陳光偉共同合作。陳光偉提供的書籍包含日治時期及民國40至60年代中醫藥、手抄書、針灸、雜誌等，了解台灣中醫藥在不同時期的發展的歷史與文化。（編輯：郭諭儒）1120221

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