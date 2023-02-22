獎勵長照住宿機構防疫 達標最多可拿76萬獎勵金

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）迎接後疫情時代，強化長照住宿機構感染管制防疫，衛福部祭出跨年度獎勵計畫，達成3項必要指標及3項優良指標者，大型機構最多可獲新台幣76萬獎勵金，初估預算14億元。

據中央流行疫情指揮中心最新統計，住宿式長照機構COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢陽性率部分，機構住民1.3%、工作人員0.7%，都比上週下降。隨著防疫逐步鬆綁，防範控制傳染病疫情，輔導住宿式機構做好感染管制作業，仍是後疫情時代關鍵。

長照司簡任技正余依靜今天下午接受媒體聯訪時表示，衛福部20日公告112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」，訂定感染管制指標、完善住宿式機構應變整備作戰計畫及進行相關演練，依機構床數規模及達成指標情形核予一年至少18萬元至76萬元獎勵金。

余依靜說，這次計畫須執行指標有2種，第1種是必要指標，包含配合主管機關填報系統資料、感染管制專責或專任人力設置及執行情形、工作人員感染管制教育訓練，由縣市政府稽查，若達成指標可獲得18萬元。

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余依靜表示，另外1種指標是加成獎勵指標，鼓勵及強化機構落實感染管制作業，若機構加成獎勵也達標，床位數規模夠大，最多可獲得76萬元獎勵金，地方衛生單位向中央申請期限到3月底，預計年底前分期撥付獎金。

余依靜說，這項計畫初估預算14億元，經費來源為長照基金，因為並非競爭型計畫，所以沒有名額限制，老人福利機構、一般護理之家及精神護理之家、身心障礙住宿式機構、住宿式長照機構等，都是適用對象，預估總數超過1800家，可向所在地直轄市、縣（市）政府申請。（編輯：李亨山）1120222