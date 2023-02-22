台灣國際蘭展3/4登場 打造12米高蘭花龍迎賓

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農委會22日攜手台南市政府在台北101大樓舉辦「2023台灣國際蘭展」宣傳記者會，農糧署長胡忠一（右3）表示，這次展覽是111年由農委會接管台灣蘭花生物科技園區後，首度由農委會跟台南市府一起合辦；台南市長黃偉哲（左3）也特別北上出席記者會。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農糧署今天攜手台南市宣布「2023台灣國際蘭展」3月4至19日在台灣蘭花生物科技園區展出，除有洽商的商務館，並有花卉課及用蘭花打造的12米高蘭花龍、9米高蛇頸龍吸引民眾前往。

行政院農業委員會今天攜手台南市政府在台北101大樓舉辦「2023台灣國際蘭展」宣傳記者會。農委會農糧署署長胡忠一表示，這次展覽是去年由農委會接管台灣蘭花生物科技園區後，首次由農委會跟台南市政府一起合辦，過去展期為11天，這次延長為16天，展區並擴大至萬代湖區。

他說，為邀請民眾一起探索蘭花，推進產業新起點、創造新高點，這次展覽有幾大亮點，首先主題館以「蘭花魔鏡- 看見，新起點」進行規劃，並與恐龍做議題結合，邀請親子前往探索蘭花的緣起。

其次是設置競賽館，邀請國內外好幾百名評審，從新研發品種、新組合出來的蘭花藝術盆中評選出作品展出，屆時將有新研發品種、創新組合盆藝滿足蘭花迷的期待。

還有商務館，他說，往年總能創造新台幣100多億元的商機，這次也有設置。以及市集館提供民眾在參觀展覽後，可以買回家裡融入生活欣賞或饋贈親友。

動態活動也不可少，他說，將由中華花藝設計協會台南市分會舉辦花藝花卉教育DIY課程，每場限額20名，即日起到2月28日上網https://forms.gle/yDUGJpUozCoGFEXt6買早鳥票，可享優惠，若一次買10張也有優惠。

胡忠一指出，現場還用蘭花打造高12米、長19米的蘭花龍，即本次蘭展吉祥物Orchid獸（Orchidsaur），以及高8米的Orchid獸好朋友「蛇頸龍」，加上展區內另有各大專院校學生巧手設計的景觀主題大道等，希望吸引民眾前往。

另外，去年蘭展將白色蘭花噴上烏克蘭國旗，力挺烏克蘭不要被共產國家侵略、平安戰勝，今年則將噴上土耳其國旗，希望經歷大地震的土耳其能平安幸福。

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台南市長黃偉哲說，台灣國際蘭展是全球三大蘭展之一，而全世界的蝴蝶蘭有1/3在台灣，台灣蝴蝶蘭有1/2在台南，因此全世界有1/6蝴蝶蘭在台南，絕對美不勝收，展期間3月14日是白色情人節，歡迎買白色蘭花送情人表情意。

農糧署補充，為方便民眾前往參觀，可用ibon Fami ACCUPASS活動通 、KLOOK等機制購買蘭展門票，活動詳情可至「2023台灣國際蘭展」官網 https:tios.tw//查詢。（編輯：李亨山）1120222