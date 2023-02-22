變電所藏地下 台電雙北最大區營業處進駐新板特區

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台電新民多功能大樓座落新板特區，地底藏身一座年供逾6億度的變電所，供應新板特區與板橋三鐵共構穩定電力。台電今天宣布，雙北最大服務單位台北南區營業處300人正式進駐，提供民眾便捷洽公新據點。

台電代理董事長曾文生表示，感謝新北市府讓台電這棟結合變電所地下化的多功能大樓順利興建啟用，為新板特區提供穩定電力，結合服務、商辦、展館等多功能，發揮空間最大效益，讓變電所變成地標，不再是鄰避設施，未來台電都會型變電所設施也會努力朝綜合使用方向規劃。

台電表示，北南服務範圍涵蓋台北市文山及新北市板橋、永和、中和、新店等10大行政區，用戶數近百萬，為雙北最大區處；新址位於8樓的服務中心空間達200坪，提供民眾繳付電費、辦理各項用電申請業務。

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台電指出，區處大樓緊鄰交通樞紐板橋車站，周遭更有新北市政府、稅捐稽徵處及各大百貨商場和飯店，大樓2樓即可連接麗寶百貨及新板特區空廊，方便民眾「辦公、生活一條龍」。

台電表示，電力設施是因用電需求而存在，台電近年配合都會用電成長及環境地狹人稠特性，持續規劃興建結合多元空間運用的多功能變電所大樓，如新民大樓及位於捷運忠孝復興站旁的大安多功能大樓，地下有北市中心首座地下化超高壓變電所，地上更創國內首例與連鎖旅館共構。（編輯：林興盟）1120222