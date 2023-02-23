中國梨穗停銷台 農糧署：輔導種國產或日本品種

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會農糧署長胡忠一今天表示，中國去年就暫停梨穗輸台，農委會幾年前起專案輸入中國梨穗是因日本梨穗進口量不足，但量小影響不大，已輔導產區種回日本或國產品種。

宜蘭三星產區主要嫁接來自中國山東的黃金梨穗生產黃金梨，近日地方傳出中國不輸銷給台灣。胡忠一接受中央社記者電話訪問時說，去年就不輸銷給台灣了，不過栽種此品種占全台栽種總量很小，影響不大。

胡忠一指出，幾年前農委會開始採專案進口中國山東的黃金梨穗，是因為當初日本梨穗進口量不足，為了滿足產區需求而為，既然中國停止輸銷給台灣，農委會已輔導相關產區種回原本栽種的日本品種，也可栽種台灣品種。

農糧署作物生產組副組長蘇登照說，全台梨產地最大是台中，栽種面積3300公頃、占全國的67%，其次是苗栗的1200公頃，之後是新竹、宜蘭。

蘇登照指出，宜蘭栽種面積58公頃，宜蘭三星產區約有30、40公頃嫁接黃金梨穗，以110年到111年此年度來說，全台進口5600公斤黃金梨穗，三星產區使用400公斤，其他包含三灣、卓蘭及外埔也小量栽種，都已輔導種回原本品種，有日本品種及台灣品種可供選擇。

蘇登照說明，可能與通路約定主打黃金梨品種，所以三星產區對於調整栽種品種的意願較低，不過仍會陸續改種其他品種，例如三星更早之前栽種的日本豐水梨，也可種日本的幸水梨、新興梨等，或是改種國產的寶島甘露梨。

蘇登照補充，負責輸入黃金梨穗的卓蘭鎮農會去年8月通知農委會，中國不輸銷梨穗給台灣，當時農委會請農會再次詢問，最終在去年9月卓蘭鎮農會確定中國拒絕出貨。

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農糧署統計，110到111年度，國產梨穗22萬到25萬公斤，自日本輸入5萬9000公斤，自中國輸入5600公斤。

根據農糧署統計，台灣梨種植面積約5200公頃，平地高接梨約3300公頃，而梨的主產地在中部，栽培面積占全國的7成；不過梨穗每年12月到隔年2月嫁接，之後容易遭遇寒流受損，今年1月下旬寒流低溫，高接梨穗受害，農委會已公告適用農業天然災害現金救助。（編輯：管中維）1120223