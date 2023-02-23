3年斥資270億元打造韌性農業 農水路占大宗

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會今天表示，近3年將投入新台幣270億元打造韌性農業，包含挹注13.09億元照顧農村弱勢族群950萬人次，強化農水路及防災等占221.39億元，及提升養禽產業等占33.76億元。

行政院今天宣布「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」相關政策內容，行政院農業委員會下午召開臨時記者會，說明將從三大領域，打造韌性農業。

農委會主委陳吉仲說，上述特別條例的特別預算共編列新台幣3800億元，其中有關強化經濟及社會韌性占1370億元，針對農委會所提強化農業韌性及推動農漁民協助措施，近3年將投入近270億元，落實三個重要目標。

首先是「社會韌性、暖農民」，希望透過食農教育、地產地消及鼓勵公私協力，包含在農村擴大供餐、供應幸福餐盒、在農會農民直銷站設立惜食專區、邀請企業贊助、推動零飢餓行動網等，改善部分農村弱勢族群餐食問題，健全農村善循環，共將挹注13.09億元，預估950萬人次受惠。

其次是「環境韌性、固農村」，將推動提升農業水資源永續韌性建設，預估每年增加就業機會9000多人、受益農戶32萬戶、灌溉用水調度年1125萬噸；改善630公里農路；提升養殖供排水效能強化源頭管理及推動科技化、永續海上養殖，可增加養殖區受益面積180公頃。

還有打造韌性漁港，總受益漁船650艘；建置農業氣象站及網絡，降低農業損失4%；修建木竹生產區基礎路網60公里及強化森林防減災預警機制，預計覆蓋70%林火高風險區域。共挹注221.39億元。

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再來是「經濟韌性、強農業」，預計挹注33.76億元。包含輔導養禽場禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍，預計180多棟受惠；推動養殖結合綠能自發自用，預計受益養殖漁民520戶、養殖面積250公頃以上；推動淨零智慧循環永續設備，提供農業剩餘資源再利用量能2萬噸。

同時推動建置林業剩餘資材循環應用場域至少6處，預期每年處理木竹剩餘資材達1萬公噸以上；提高木竹收穫生產效率，降低生產成本20%；補助漁船筏購置攜帶式船舶自動識別系統（AIS），提升漁船航行安全，強化漁船（筏）動態管理效率，預計受益船數2500艘。（編輯：李亨山）1120223