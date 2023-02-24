升級高雄厝4.0 高市與日本大阪簽六方合作MOU

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高市力推淨零建築，繼簽署MOU合作意向書後，相關產業公會與日本大阪府建築士事務所協會今簽訂六方備忘錄，促進雙方交流，升級高雄厝4.0建造及改造技術，發展建築語彙特色。

高雄市政府力推淨零建築，自民國102年初與「日本大阪府建築士事務所協會」簽署MOU合作意向書以來，在多次雙方交流及參訪下確立彼此友好關係。109年更因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，將簽署儀式採視訊及電子簽署進行。協會今天上午再次拜訪高雄市，在實踐高雄厝4.0及零碳建築前提下，促進城市參訪交流，升級高雄厝4.0建造及改造技術。

高市府今邀請高雄市建築師公會、高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市景觀工程商業同業公會與「日本大阪府建築士事務所協會」共六方簽訂合作意向書，協議以國際交流合作型式，達成互利六方推動淨零建築夥伴關係。

副市長林欽榮表示，這次合作意向書擴大由六方共同簽署，簽署內容包含聯合國永續發展目標（SDGs），高雄厝、太陽光電、智慧建築、立體綠化、綠建築設計、綠色營建、全齡化通用建築、營建與防災技術、社區公共安全技術、永續發展目標SDGs、淨零建築等各項創新技術交流。

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林欽榮盼借鏡大阪零碳建築與智慧建築經驗，與產業界齊心打造高雄淨零建築實驗場域規劃、設計方案與審查制度等機制，朝向淨零或負碳、永續環境效益提升，兼具人性化的通用設計空間方向。

工務局新聞稿指出，在疫情影響下，未來高雄厝計畫也將持續精進，思考後疫情時代防疫健康建築概念，導入健康IAQ（Indoor Air Quality 室內空氣品質）加強建築物自然通風環境、太陽光電創能、立體綠化節能能源轉型、綠建築生活型態轉型等策略，並強化居住安全；若危老建築物重建後設置高雄厝綠能設施，可享重建優惠。（編輯：孫承武）1120224