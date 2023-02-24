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國際郵輪3月重返基隆港 市府推觀光巴士遊程

2023/2/24 16:46
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（中央社記者沈如峰基隆24日電）基隆市政府今天表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，基隆約有1年時間沒有國際郵輪及郵輪旅客；隨疫情趨緩，3月將有郵輪再現基隆，屆時也將推出觀光遊程。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽表示，受COVID-19疫情影響，去年3月探索夢號駛離基隆港後，基隆將近有1年時間沒有郵輪及郵輪國際旅客，隨著今年國際疫情趨緩，中央及地方努力讓旅遊回歸正常化，3月7日將有大型國際郵輪再現基隆。

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郭霽說，依據船期預報，今年將有15艘國際郵輪來台，其中有12艘將來到基隆；更令人期待的是，今年將有5艘郵輪跨夜靠泊及有5天雙郵輪同時停靠基隆港。基隆將迎來郵輪盛景，歡迎全台郵輪迷屆時前往基隆欣賞。

郭霽表示，為迎接疫情後國際郵輪到基隆，市府已與旅行社及觀光業者合作，除籌劃多場雙郵輪及首航歡慶活動外，3月1日起也將推出郵輪觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站，迎接國際觀光客。（編輯：李錫璋）1120224

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