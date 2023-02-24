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桃機客運量漸復甦 1月成長21倍

2023/2/24 21:12（2/24 22:01 更新）
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桃園國際機場客運量逐漸回升，桃園國際機場公司統計，今年1月較去年同期成長21倍。（桃機公司統計）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月24日
桃園國際機場客運量逐漸回升，桃園國際機場公司統計，今年1月較去年同期成長21倍。（桃機公司統計）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）桃園國際機場客運量逐漸回升，桃園國際機場公司統計，今年1月206萬9808人次，較去年同期成長21倍。

桃機公司今天發布新聞稿，隨著國際間陸續回復正常旅遊、商務等各項交流，桃機1月客運量為206萬9808人次，較去年同期增加2147%，約為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年的48.7%；航機起降為1萬2975架次，也較去年同期成長37%。

桃機公司指出，近年來桃機公司積極推動各項空、陸側整建工程及軟硬體設施升級，打造桃機成為東亞航空樞紐，第三航廈建設目前持續推進中，至1月底，整體計畫累計進度為45.12%，較預定進度超前0.05%。

桃機將於26日開航屆滿44週年，桃機公司今天在第一、第二航廈出境大廳安排舞者快閃舞蹈，吸引旅客駐足拍照觀賞；大型萌兔與舞者一同發送巧克力，邀請現場旅客慶祝桃機生日快樂，共同展望未來創下新榮耀。

桃機為台灣最重要的門戶，1979年啟用至今44年，2019年創下4868萬人次的歷史高峰。（編輯：管中維）1120224

#桃機
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