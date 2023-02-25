大學博覽會北中高登場 各校祭高額獎學金搶學生

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（中央社記者陳至中台北25日電）112學年度學測成績本月23日揭曉，大學招生戰正式開打，今天在台北、台中、高雄3地舉辦的大學博覽會，有63所學校和文教業者參展，紛紛祭出高額獎學金和學雜費優待，爭取優秀學子報名。

由旺旺中時媒體集團舉辦的大學博覽會邁入第28年，在台灣大學綜合體育館、台中國際會議館、高雄新光三越左營店10樓等3地展開。適逢COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台北場吸引大量學生和家長，加上各校也都派出大量師生現場宣傳，氣氛較過去幾年熱絡許多。

近年受到少子女化影響，大學招生廝殺激烈，今年有更多學校開出高額獎學金，例如學測4科滿級分且以第一志願填亞洲大學，可領到新台幣360萬元（分8學期領），繼續攻讀碩博士，最高可領到480萬元。

也有不少學校以減免學雜費的方式向學生招收，例如南華大學、佛光大學以「國立大學收費」為號召；中國文化大學爭取學測4科達「均標」的學生，第一年可免學雜費，之後只要維持班上前20%，也能持續免學雜費。

大學博覽會上，也有海外學校特定來台招生，包括香港理工大學、香港城市大學、香港教育大學、澳門大學等。港校多半有提供「全額獎學金」給優秀學子，涵蓋學費、住宿費和部分生活費用，例如香港教育大學最高獎學金為港幣18.5萬元（約新台幣72萬元）。

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除了獎學金，各校也以多元的教學內容和就業願景吸引學子。大葉大學展出數位內容學士學位學程的原創公仔、動畫、漫畫等產學合作成果，運動健康管理學系也派出教練現場分享，透過證照輔導和實習機制，讓不少學生畢業後投入健身運動產業。

世新大學在現場架設開放式錄音室，讓學子體驗電台魅力。校方指出，近年以數位傳播貫穿各學門，近年陸續啟用8K影視廳、智能攝製基地、影音播客直播間等，建構優質的逐夢環境。（編輯：陳政偉）1120225