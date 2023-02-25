228連假首日高雄景點交通順暢 平均住房率達8成

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）今天是228連假第1天，高雄各景點周邊交通順暢，國道部分則因上午的3車追撞事故造成短暫回堵，目前車流車速正常。觀光局指出，高雄首日平均住房率約8成，部分市區更達9成。

228連假首日，高雄市政府警察局交通警察大隊觀察高雄各景點觀光遊憩區周邊（旗津、西子灣、駁二、旗美地區、佛光山等地區）交通正常；國道部分，國3南向370.2公里處田寮段上午發生3車追撞交通事故，1人受傷送醫，事故一度造成車流回堵，狀況解除後，目前車潮、車流正常。

高市觀光局接受中央社記者電訪指出，經統計今年228連假第1天平均住房率約8成，部分市區旅館住房率約9成，較去年同期增加5%、連假第2天平均住房率約8成，部分市區旅館住房率約9成，較去年同期增加10%。

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國道公路警察局第五公路警察大隊指出，49歲王姓男子駕車行經國3南向370.2公里處自撞內側護欄，後方41歲劉姓女子見狀緊急煞車，結果又遭後方26歲張姓男子駕車推撞，張男身體不適送醫診治。事故目前已完全排除。

高市警呼籲，民眾可多利用公共運輸工具（如捷運、輕軌、公車）前往景點旅遊，另可利用「高雄市即時交通資訊服務網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」查看交通資訊或收聽警廣路況報導避開壅塞路段。（編輯：謝雅竹）1120225