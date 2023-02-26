高雄籍聯昇發漁船模里西斯翻覆 16名船員仍失蹤

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漁業署26日接獲模里西斯證實，在該國海域尋獲高雄籍漁船聯昇發（圖）翻覆船體，將持續協調模里西斯及附近海域作業友船協尋失蹤的16名船員。（圖取自漁業署網頁fa.gov.tw）

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（中央社記者曾以寧台北26日電）漁業署表示，今天接獲模里西斯證實，在該國海域尋獲高雄籍漁船「聯昇發」翻覆船體，但現場並未發現船員蹤跡，將持續協調模里西斯及附近海域作業友船協尋失蹤的16名船員。

漁業署透過新聞稿表示，23日獲報高雄籍漁船「聯昇發」（CT4-2896）失聯，隨即洽相關單位尋求鄰近國家協助搜救，並協調附近海域作業友船就近搜尋；昨天（25日）晚間接獲台籍漁船「安OO號」回報，在失事海域附近尋獲翻覆船體，疑為聯昇發漁船，漁業署即洽國家搜救中心尋求 模里西斯 模里西斯共和國 首都：路易士港

人口：136.4萬人

語言：英語、法語

面積：2040平方公里

地理位置：位於非洲東南方、馬達加斯加共和國以東800公里之印度洋中 看更多 關閉 共和國（Mauritius）協助。

新聞稿指出，模里西斯航運單位今天表示，公務船在今天當地時間上午6時多，抵達翻覆船體位置，經潛水人員水下目視判斷，證實確為「聯昇發」；另除漁艙及機房無法進入，其餘空間都沒有發現人員，且未尋獲救生艇。

漁業署強調，目前雖證實「聯昇發」翻覆，但現場並未發現16名船員蹤跡，將持續請國家搜救指揮中心及外交部協洽模里西斯及附近海域作業的台籍漁船協助搜尋失蹤船員。

針對18日於太平洋公海失聯的東港籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船，漁業署表示，台灣和美國等案發海域鄰近國家相關單位持續搜救。截至今天，美方已派遣定翼機6架次前往搜索，並已有2艘商船及18艘台籍漁船於附近海域進行搜救，海巡署亦派艦自菲律賓北方海域往南搜索，將持續洽請相關單位及臨近海域作業漁船協助搜尋。（編輯：蕭博文）1120226