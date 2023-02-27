228連假第3天國道部分壅塞 午後留意11地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北27日電）今天是228連假第3天，根據國道即時路況顯示，中午已有部分路段壅塞，高公局預估午後開始有北返車潮，國1北向苗栗-湖口等11路段恐車多不好走。

根據國道即時路況顯示，今天中午12時有部分路段車多壅塞，時速不到40公里，包含國1五股轉接道-環北、湖口服務區-新竹、楠梓-岡山；國3中和-土城、清水服務區-沙鹿；國5宜蘭-頭城等。

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高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、北向圓山至汐止；國3南向中和至樹林；國5南向南港系統至石碇、北向頭城至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，預判下午重點壅塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端。（編輯：張雅淨）1120227