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國際雜誌選全球12個最佳單車旅遊城市 台南入列

2023/2/27 20:41（2/27 21:51 更新）
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台南市被全球知名單車雜誌Momentum評選為全球12個最適合單車旅遊城市之一，入榜原因是台南有適合單車的自行車道與小徑，可以串聯博物館與水岸。圖為台南市雙博物館自行車道。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月27日
台南市被全球知名單車雜誌Momentum評選為全球12個最適合單車旅遊城市之一，入榜原因是台南有適合單車的自行車道與小徑，可以串聯博物館與水岸。圖為台南市雙博物館自行車道。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市長黃偉哲今天指出，台南市被全球著名單車雜誌Momentum評選為全球12個最適合單車旅遊城市之一，入榜原因是台南有適合單車的自行車道與小徑，可以串聯博物館與水岸。

黃偉哲在臉書（Facebook）發文表示，台南再度躍上國際，被知名單車雜誌Momentum評選為全球12個最適合單車旅遊城市之一，與瑞士的伯恩、以色列的特拉維夫、丹麥的奧登斯等城市齊名，入榜原因是台南有適合單車的自行車道與小徑，可以串聯博物館與水岸。

他指出，台南自行車步道目前有48條，各路線都可串聯台南古蹟及知名景點，例如剛完工的「雙博物館自行車道」，一條浪漫的彩虹車道由台灣歷史博物館串聯到奇美博物館，途經黃金海岸自行車道，可舒適欣賞濱海風光。

黃偉哲指出，除了布滿木棉花的將軍溪自行車道，還有七股、鹽水溪、環運河線自行車道等，不論從市區到鄉間、從山裡到海邊，只要騎上鐵馬漫遊，就會看見不一樣的府城。

Momentum雜誌在2月21日發表的文章中提到，台南是位於台灣南部、擁有豐富歷史及文化的城市，有許多寺廟、博物館及藝廊可供探索，還有很多自行車道及小徑構成路網，加上提供良好共享單車規劃，在台南騎自行車是很棒的旅遊方式。

文中還提到，包括安平樹屋、台南運河等景點，都很適合悠閒騎自行車漫遊。（編輯：戴光育）1120227

#台南市
#黃偉哲
#Momentum
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