謝國樑指不溝通109車次加停南港站 台鐵：研議中

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（中央社記者王朝鈺、汪淑芬1日綜合報導）基隆市府日前提出台鐵109車次加停南港站，市長謝國樑今天說，交通部長王國材曾答應會請台鐵局長杜微和他商談，但台鐵不與市府溝通，至今未接到任何訊息。

台鐵回應，並非不理會基隆市政府，因列車的停站牽涉行點計算，台鐵正在研議如何安排最妥當，有結果後就會向基隆市政府說明。

謝國樑在市議會臨時會中場休息時間，接受媒體聯訪表示，基隆市政府考量台鐵調度需求，提出台鐵上午7時34分從基隆站發車的109車次加停南港站，109車次是原有的車次，絕對不會影響任何區間車次。

謝國樑指出，加上安樂區最近有許多民眾在尖峰時段搭不上國道客運9026和1815路線到南港，亟需其他輸運方式，透過公車到台鐵八堵站，轉搭台鐵直達車至南港站，這就是絕佳的方式。

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謝國樑表示，他曾與交通部長王國材通電話，表達民調顯示有近8成受訪市民希望台鐵能有直達車，王國材允諾會請杜微和他商談，但至今仍未接到台鐵任何訊息。

謝國樑說，台鐵在接受媒體詢問時表達「窒礙難行」指的是基隆到南港加開新車次，市府提出折衷方案，但目前台鐵不與市府溝通，懇請交通部讓台鐵與市府協商，希望台鐵幫忙基隆市通勤族，緩解交通狀況。（編輯：李錫璋）1120301