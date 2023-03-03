111年交通運輸勞檢罰逾千萬 汽車客運違法率最高

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（中央社記者曾以寧台北3日電）勞動部今天公布去年交通運輸業勞動條件專案檢查結果，計1200場，開罰193件、共處罰新台幣1111萬元，以汽車客運業違法率最高，違反事項有工作超時、未依法給付加班費等樣態。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩今天在例行業務說明會上表示，交通運輸業使用公眾道路營運，如勞動條件不佳，不僅涉及勞工個人權益，更可能影響乘客及用路人安全，因此為勞動部監督檢查重點。

勞動部去年針對鐵路運輸業、汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業，實施勞動條件專案檢查合計1200場，經統計違反勞動法令共193件，累計罰鍰1111萬元，處分率16.1%；因行車安全涉及公共安全，因此提出加強作為，並特別提醒業者務必確實遵守勞動法令。

許莉瑩說明，交通運輸4種業別中，以汽車客運業的違反比率最高，達近20%，鐵路運輸業次之，汽車貨運業與遊覽車客運業則較低。

專案檢查結果中常見違法樣態，許莉瑩說，仍以工作超時（勞動基準法第32條第2項）最多，未依法給付加班費（第24條）及更換班次休息時間不足（第34條第2項）也相當常見，業者仍應積極落實人力調派與工時控管。

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現場媒體詢問，針對曾遭勞團點名交通違規多、違法超時多、肇事死傷多的景山交通等特定公司、集團，是否有相關作為。許莉瑩說，將與交通部規劃聯合稽查；累犯或情節重大，依法除得以按次處罰2萬至100萬元，還可視情況加重其罰鍰至法定罰鍰最高額的1/2。

勞動部表示，違法業者除由各地方主管機關依法裁罰、公布姓名外，並違規紀錄也將函送交通部，作為交通部營運安全預警指標、評鑑或補助參考。且為強化對於交通運輸業的監督檢查作為，已與交通部建立合作機制實施聯合稽查；交通部也會協助選列評鑑結果不佳的業者，供勞動部選列規劃實施專案檢查。（編輯：陳政偉）1120303