點數經濟當道 超商雙雄擴增健保費等折抵代收項目

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（中央社記者曾智怡台北3日電）點數經濟當道，統一超商指出，自去年8月陸續開通OPEN POINT點數繳納停車費、水電費等8大代收帳單，已為會員省下近千萬元生活繳費，即日起代收項目擴增健保費、綜所稅等共12類。

全家也將在3月8日起將開放14項公費代收點數折抵服務，全台實體門市皆可繳費折抵。

統一超商今天發布新聞稿表示，自2014年推出OPEN POINT點數生態圈服務，目前累計服務會員數達1600萬，點數可跨20大通路當現金花、兌換航空里程換機票、兌換國道eTag折抵金、人氣餐飲優惠券、愛心捐點做公益、折抵生活代收規費等上百種多元用途。

統一超商指出，去年8月陸續開通OPEN POINT點數可繳納停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、地價稅、房屋稅、監理規費等8大代收帳單，已為會員省下近千萬元生活繳費，即日起代收項目更擴增健保費、綜所稅、營業稅、有線電視，累計共12類，「守護1600萬會員荷包」。

統一超商分析，女性會員最愛使用點數折抵生活規費，前3大熱門折抵項目分別為停車費、電費、水費，平均每筆折抵金額高達350點，顯見會員已養成OPEN POINT點數儲蓄習慣，未來點數折抵代收項目將持續擴大，讓OPEN POINT點數更趨近貨幣功能。

為滿足市場需求，全家便利商店也攜手百家合作夥伴，透過全家會員點數串起點數生態圈，會員APP點數具備虛實通路累點、折抵消費、點數加價購、跨界點數交換與公益捐點等多元服務，並結合全盈+PAY跨通路累兌點的特性，使消費者可於全台10萬個特店消費、同時累兌全家會員點數。

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根據全家觀察，會員APP「兌點趣」專區中，以點數加價購、折抵消費為最大宗；其中「跨界點數交換」項目合作夥伴轉入點數大幅成長，顯見全家會員點數便利性及多功性融入消費者的日常。

全家表示，自3月8日起，全家會員點數將開放14項公費代收點數折抵服務，包含停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費、技術士技能檢定費用及監理規費用，全台4100間實體店舖皆可繳費折抵。（編輯：揚凱翔）1120303