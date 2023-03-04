鳳梨釋迦出口成長 自動販賣機東京食品展首亮相

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，去年12月起再度啟動鳳梨釋迦產銷措施，僅3個月進度已逾目標1.5萬公噸一半，出口成長4.7%，台灣冷凍農產品自動販賣機將在東京食品展首亮相，深耕日本市場。

2021年9月20日起，中國暫停輸入台灣釋迦，因應鳳梨釋迦產季為12月到隔年4月，農委會去年12月再度啟動產銷措施因應。彙整至3日，農委會今天發布新聞指出，規劃出口5000公噸、內銷7000公噸及加工3000公噸，總計1萬5000公噸，已執行8709公噸，僅3個月，進度已超過目標一半。

農委會指出，出口已達2838公噸，較111年同期成長4.7%，並新增拓銷汶萊 、韓國（凍果為主）等國。

農委會國際處副處長林志鴻接受中央社記者電話訪問時說明，外銷日本品項擴增中，上年度行銷時，冷凍鳳梨釋迦獲得日本消費者喜愛，「詢問到哪裡還買得到？」，因此今年夏天除將主打切丁塊小包裝、釋迦甜點等，並製作電子版的「台灣鳳梨釋迦販售地圖」，將提供合作的日本貿易商上傳網路平台提供日本消費者。

他指出，也與日本通路業者合作，即將在開展的東京食品展上首度亮相「台灣冷凍農產品自動販賣機」，銷售台灣毛豆、石斑魚及鳳梨釋迦等獲日本消費者肯定的台灣優質農特產品，展後就會在通路布建販賣機展開銷售，方便日本消費者選購、食用。2023東京國際食品展將於7日至10日舉行。

雖然產季4月截止，他說，冷凍鳳梨釋迦至夏天都能銷售，今夏將在日本主打系列冷凍產品，今年達成外銷達標應該不是問題，且會深耕日本市場。

內銷方面，農委會農糧署指出，111到112年期鳳梨釋迦收穫面積2846公頃，產量約1萬8000到1萬9000公噸，目前採收進度達8成以上，已透過主力通路全聯、大潤發、家樂福、全家便利超商行銷，並將產銷履歷截切商品上架統一超商及好市多販售。

2月盛產期間也透過「好釋連蓮企業團購平台」鼓勵企業團體加強訂購；同時跟國內旅遊國道服務據點合作行銷。農委會統計，已成功推廣4748公噸鳳梨釋迦。同時推動轉作、廢園補助方案，供農民選擇。

可延長銷售期的加工方面，農糧署媒合食品加工業者與學研專家產製鳳梨釋迦果乾脆片、果泥、冷凍果丁、啤酒風味氣泡飲等多元製品，農曆年前則媒合衛星工廠提升加工及貯存量，累計已收購1123公噸。

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另外，為保障農民收入，農金局說明，自106年開辦釋迦收入風險，在中國暫停輸入鳳梨釋迦時，新推出成本型鳳梨釋迦保險，投保農民獲得新台幣約1.1億元理賠。

111年度將原有成本型及收入型保險整合為1張收入型保險，提供95%、80%及70%等3種保障程度方案。統計1169農民投保，面積1480公頃，投保率57%，農委會還提供至少1/2保費補助，保障程度70%方案保費補助更提高為70%。（編輯：李亨山）1120304