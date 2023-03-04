免疫學拓荒者韓韶華追思會 醫界齊聚緬懷共同導師

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台灣免疫學拓荒者韓韶華2022年底辭世，醫學界4日舉辦追思會，台北榮總院長陳威明（圖）表示，追思會所在的致德樓，現在是北榮醫學研究核心，當年就是在韓韶華建議下興建，可見韓韶華確實是高瞻遠矚的擘劃者。（北榮提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年3月4日

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）台灣免疫學拓荒者韓韶華去年11月18日辭世，醫學界今天舉辦追思會緬懷這名「不看病的醫師」，卻是醫界共同導師，國家衛生研究院長司徒惠康、台北榮總院長陳威明都是他的學生。

陽明交通大學今天發布新聞稿緬懷台灣免疫先驅，韓韶華1955年畢業於國防醫學院，有感於醫學研究與做學問的重要，1959年自薦回母校擔任基礎醫學助教，更赴美國華盛頓大學獲免疫學博士，學成歸國後任教於國防醫學院醫學生物形態學系細菌學組 （現改制為微生物免疫學科）。

韓韶華致力於提升台灣微生物免疫學學術水準，在榮總成立台灣第一個免疫病科，陸續創立過敏病防治基金會等，他的一生相當於台灣免疫學的發展歷史；特別重視研究所教育的他，培育的人才奠定今天台灣微生物免疫學的基礎，更是陽明醫學院改制陽明大學首任校長。

醫界近200人在今天以莊嚴、不失輕鬆的方式，在台北榮總致德樓回憶過去時光。追思會召集人，同時也是前陽明大學校長郭旭崧表示，今天的追思會由國內12家醫院、學校、學會等團體舉辦，都是跟韓韶華密切相關的單位，大家秉持韓韶華對聚會分享快樂時光的囑託。

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曾是韓韶華學生的司徒惠康帶來當年韓韶華妻子回憶自己被追求的影片，現場氣氛頓時歡樂許多。他說，韓韶華是人生中重要貴人，參與他的婚禮與協助最後一刻幫忙撰寫史丹佛大學推薦信，顯示一名長者對晚輩的提攜與照顧，「這不是韓韶華世代的結束，是韓韶華世代的開始」。

在大學3年級跟隨韓韶華學習免疫學的陳威明說，今天追思所在的致德樓，現在是北榮醫學研究的核心，當年就是在韓韶華建議下興建，可見韓韶華確實是高瞻遠矚的擘劃者，也因為韓韶華的關係，將國防醫學院、北榮、北醫、陽明交大、振興醫院緊密相連。（編輯：陳政偉）1120304